Buch macht kluch - Bücher machen klücher! Lesetipps mit Kurt Idrizovic

Königsbrunn : Stadtbücherei Königsbrunn Schwabenstraße 43 |

Auch in diesem Jahr begrüßt Kathrin Jörg, die Leiterin der Stadtbücherei, den Augsburger Buchhändler Kurt Idrizovic in der Stadtbücherei.

Alle Königsbrunner/innen erwartet eine literarische, interaktive Reise durch die aktuelle internationale Literaturlandschaft. Was muss man lesen, was kann man beruhigt vergessen? Geschichten und Neuigkeiten aus der aufregenden Welt der Literatur. Inklusive literarischem Rätsel mit vielen Gewinnen: Das ist aus Königsbrunn nicht mehr wegzudenken! Als literarischer Reise-Leiter nimmt Kurt Idrizovic kein Blatt vor den Mund, wenn es um den Literaturbetrieb geht und seine Lesetipps sind Kult. Schonungslos geht er mit angesagten Schriftstellern um

– positiv wie negativ.

Im Anschluss lädt die Stadtbücherei ein, sich bei einem Glas Wein über die Lese-Anregungen und die Welt der Bücher zu unterhalten. Besonders freut sich Ursula Off-Melcher, die Leiterin des Kulturbüros, dass diese Veranstaltung, die viele Jahre in der Pfarrbücherei stattfand, in der Stadtbücherei so erfolgreich weitergeführt wird und jedes Mal für großen Andrang bei den Bürgerinnen und Bürgern sorgt.



Nähere Informationen erhalten Sie bei der Stadtbücherei, Schwabenstraße 43. Der Eintritt ist frei.