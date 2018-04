Berühmte Komponisten - Frédéric Chopin

Königsbrunn : Asternpark |

mit Manfred Kosch

Das Grab Chopins befindet sich in Paris, sein Herz aber ist in Warschau beigesetzt. Das ist symbolisch für den großen Komponisten, dessen Vater aus Frankreich und dessen Mutter aus Polen stammte. Gelebt und gewirkt hat er vor allem in Paris. Sein Instrument ist das Klavier. Seine Klavierstücke haben Anmut sowie Innigkeit und wirken stets jung und lebendig. Seine bekannteste Lebensgefährtin war die französische Schriftstellerin George Sand, mit der er einen Winter auf Mallorca verbrachte.

Königsbrunn EKÖ101v83