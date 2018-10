Begegnungsabend mit Pfarrer Don Bosco aus Südindien

Königsbrunn : Pfarrsaal "Zur Göttlichen Vorsehung", Blumenallee 27 in Königsbrunn |

Die Katholische Pfarreiengemeinschaft Königsbrunn lädt am Samstag, 13. Oktober zu einem Begegnungsabend ins Pfarrzentrum „Zur Göttlichen Vorsehung“, Blumenallee 27 ein. Eingeladen sind der Diözesanpriester C. Don Bosco und die Lehrerin Helan aus Tamil Nadu, Südindien. Beide freuen sich, im Rahmen ihres mehrwöchigen Aufenthalts hier in Königsbrunn, über ihre Projektarbeit berichten zu können. Im Anschluss an die Veranstaltung besteht auch die Möglichkeit zum persönlichen Gespräch.

Die Königsbrunner Projektgruppe „Hand in Hand“ unterstützt die Arbeit von Pfarrer Don Bosco beim Aufbau einer Infrastruktur in Pagandai Kootu Road bereits seit über 20 Jahren. Neben der Vermittlung von Ausbildungspatenschaften und dem Betrieb einer Schule für die arme Landbevölkerung hilft „Hand in Hand“ auch Witwen, die ausgegrenzt werden, und hat dort maßgeblich die Errichtung eines Krankenhauses ermöglicht. Vor der Veranstaltung feiert die Katholische Pfarreiengemeinschaft Königsbrunn gemeinsam mit Pfarrer Don Bosco einen Gottesdienst. Dieser beginnt um 18:30 Uhr in der Kirche „Maria unterm Kreuz“, Mindelheimer Str. 24