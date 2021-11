AWO Wunschbaum Königsbrunn - startet auch dieses Jahr wieder

Dank der unglaublich vielen Unterstützer:innen dieser Aktion im letzten Jahr, wird auch 2021 wieder eine Wunschbaum-Aktion durchgeführt. Als Kooperationspartner:innen fanden sich lokale Akteure wie der Asternpark, der Ludwigspark, die Freiwilligenagentur, die Königsbrunner Tafel, das MehrGenerationenWohnen, die Pflegedienste, Seniorenheime und das Sozialbüro der Stadt Königsbrunn.

Bei der Aktion Wunschbaum geht es darum, den Seniorinnen und Senioren in Königsbrunn - getreu dem Motto „Schenken macht Freude“ - ein schönes Weihnachtsfest zu bescheren. Die AWO möchte die Königsbrunner Bürger:innen dabei unterstützen, Berührungspunkte zwischen Jung und Alt zu schaffen, um so die Generationen einander näherzubringen.Dabei werden Wunschzettel für Senior:innen verteilt, auf diesen kann ein Wunsch benannt werden, der dann an den Wunschbaum gehängt wird. Der Wunschbaum steht ab 15. November mit diesen Wünschen bestückt in der AWO Begegnungsstätte und wartet darauf, dass Spender:innen kommen, um sich einen Wunsch auszusuchen und diesen zu erfüllen.Der Wunschbaum ist ab 15.11.21 in der AWO Begegnungsstätte in der Füssener Straße 121A zu finden. Jeder der möchte, kann sich vom Wunschbaum direkt oder als Mitglied der Facebook-Gruppe „Wunschbaum Königsbrunn“ über die Wünsche informieren.Wer einen Wunsch erfüllen möchte, kann sich entweder direkt vom Wunschbaum einen Wunschzettel oder telefonisch unter 08231/86650 reservieren – das Büro ist dafür vom 15.11.21 bis 25.11.21 (Mo-Do) zu folgenden Zeiten besetzt: 9-12 und 14-17 Uhr. Interessierte können sich auch per Mail unter wunschbaum@awo-koenigsbrunn.de melden, hier wird den Spender:innen ein Wunsch per Losverfahren zugewiesen.Ab dem 29.11.21 werden die verpackten Geschenke eingesammelt. Dafür ist das Büro der AWO zu folgenden Zeiten geöffnet:Mo 29.11./ Mitt 01.12./ Mo 06.12./ Mitt 08.12.21 von 10-12 UhrDie 30.11./ Do 02.12./ Die 07.12./ Mitt 08.12.21 von 18-20 UhrAb dem 13.12.21 verteilt das Wunschbaum-Team die Geschenke an die Senior:innen. So wird es ein freudiges Fest für beide die Senior:innen und die Schenkfreudigen.Königsbrunner:innen zeigen damit, dass sie gemeinsam das Miteinander vor Ort gestalten, sich füreinander einsetzen und sich gegenseitig Aufmerksamkeit schenken.