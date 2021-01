AWO Mutmach Märchen - Online Veranstaltung in Kooperation mit der Stadtbücherei Königsbrunn

Als kleines Mutmacherl vorneweg gibt’s eine Buchempfehlung vom Team der Stadtbücherei. Die Mutmach-Märchen erzählt Hildegard Häfele, Geschichten rund um die Nachhaltigkeit, die zum Nachdenken, Neudenken und Neugierig machen anregen. Der Abend wird musikalisch umrahmt von Mandàra und moderiert von Petra Fischer.Und das Beste: Diese Abende werden garantiert nicht verschoben oder abgesagt.Die Veranstaltung findet mit Webex statt. Nach der Anmeldung erhalten Sie Ihre Zugangsdaten und eine Hilfestellung. Bei Fragen wenden Sie sich gerne an das Team der Stadtbücherei unter 08231/606-255.Termine:20.1.Die zwölf Monate – Der JahreslaufMitten im Eismonat verlangt es Aluna nach Erdbeeren, ob die zwölf Monatsbrüder da helfen können?27.1.Aschenputtel – Geschenke der NaturRespektvoll und mutig seinen Weg gehen, so wird mit Hilfe der Natur aus Aschenputtel eine strahlende Erscheinung.Mittwoch, 3.2., 18 UhrVon dem Fischer und seiner Frau – Wünsche und NachhaltigkeitEin altes Märchen aus der Sammlung der Brüder Grimm. Ein Fischer zieht eines Tages einen Butt aus dem Meer und dieser bittet ihn um sein Leben. So lässt er ihn zurück ins klare Wasser. Doch als seine Frau davon erfährt, fallen ihr allerlei Wünsche ein…Mittwoch, 10.2., 18 UhrDie weiße Taube – Folge Deinem HerzenDrei Brüder wachen über einen Birnbaum, doch wem gelingt es, diese Aufgabe zu erfüllen?Mittwoch, 17.2., 18 UhrDer alte Vater – Erfahrung und WeisheitEine große Not kommt übers Land und helfen kann die Erfahrung des AltersMittwoch, 24.2., 18 UhrDie Bienenkönigin – im Einklang mit der NaturWieder ein wunderbares Märchen der Brüder Grimm, welches davon erzählt, welch große Wirkung kleine Tiere haben.