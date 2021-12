AWO Aktion Wunschbaum Königsbrunn schenkt Beteiligten Freude

„Es ist so schön, wenn wir sehen, mit wie viel Lust und Freude die Königsbrunner sich ihre Wünsche vom Baum gepflückt haben. Die Freude hat sich dabei auch auf uns übertragen“, sagt Petra Fischer, die Organisatorin der Aktion. Die jüngste Schenkerin war 4 Jahre alt, die gerne einer Oma etwas schenken wollte. Manche Schenker haben sich gleich mehrere Wünsche ausgesucht – entweder vom Baum direkt, per Email oder per Anruf.Die Spender haben die Geschenke besorgt und liebevoll verpackt, bevor sie am Eingang der Begegnungsstätte abgegeben wurden, um einen möglichst kontaktarmen Umgang mit den Schenkern zu ermöglichen. Kurz vor Weihnachten wurden die Geschenke an die Kooperationspartner ausgefahren, um eine fröhliche Bescherung zu sichern. „Die Schenker und die Beschenkten freuen sich über den Zusammenhalt und dieses Gefühl trägt auch unser Team,“ erklärt Petra Fischer.Eine Spenderin verabschiedete sich, nachdem sie sich einen Wunsch ausgesucht hatte, mit folgenden Worten: „Wenn ich mir vorstelle, dass meine kleine Tochter in 15 Jahren mal hier steht und sich einen Wunschzettel aussucht - dann haben wir alles richtig gemacht - das war der Plan..." – das Wunschbaum-Team ist auch der Überzeugung, mit der Aktion alles richtig zu machen – für ein kleines und ein großes Wir.