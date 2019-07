Assaf Kacholi - Der Startenor von ADORO - LIVE

Königsbrunn : Johanneskirche, Königsbrunn |

Tenor Assaf Kacholi ist einer der vielseitigsten Sänger Europas, der mit seiner wandelfähigen Stimme eine Bandbreite von klassischem Repertoire über Filmmusiken und Musicals bis hin zu populären Liedern abdeckt.

So brillierte er unter anderem in Tenorpartien in Mozarts „Requiem“, Händels „Messiah“ und Haydns „Schöpfung“. Darüber hinaus überzeugte er im „Phantom der Oper“ und „West Side Story“ wie auch mit Stücken wie „La vita e bella“ oder „Titanic“.

Bekannt geworden ist Kacholi als Mitglied des Klassik-Crossover-Vokalensembles Adoro, das von Sony Music und Universal Music vertrieben wird. Über 200 Konzerte in Deutschland, Österreich und der Schweiz sprechen von ihrem Erfolg, ebenso wie 10 Bestselleralben, die seit 2008 über eine Million Mal verkauft wurden.

Auch als Solist kann Assaf Kacholi auf eine erfolgreiche Karriere zurückblicken und trat auf den renommiertesten Bühnen weltweit und in TV-Shows auf. Sein Debütalbum „Berlin – Tel Aviv“ wurde beim Label Springstoff im September 2017 veröffentlicht und spiegelt sein Leben zwischen Berlin und Tel Aviv eindrücklich wider.

Im November 2018 kam das zweite Soloalbum „Amore“ heraus, das von seiner aktuellen Lebens- und Gemütslage inspiriert wurde: Die Liebe. Da Kacholi all seine Stücke selbst auswählt und zusammenstellt, gibt er hier einen ganz intimen Einblick in seine Gedanken, Gefühle und Emotionen. Liebeslieder aus dem italienischen Kino wie „Cinema Paradiso“ von Ennio Morricone oder das Liebesthema von „Romeo & Juliet“ lassen einen gedanklich nach Venedig, der italienischen Stadt der Liebe, schweifen. Weitere Stücke wie „Bella Ciao“ zeigen Kacholi als starke Persönlichkeit, die sich für die Rechte von Minderheiten einsetzt und somit erneut seinen enormen Facettenreichtum an Stilen und Genres unter Beweis stellt.



Live in der St. Johannes Kirche in Königsbrunn



Tickets unter: www.kkbev.de



Infos: 08231 - 60 94 29