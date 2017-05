Ashton Lane Acoustic LIVE

Königsbrunn : Spiegelsaal Königsbrunn |

Ashton Lane Acoustic ist ein aussergewöhnliches Trio Acoustic Folk pop Trio aus Glasgow



'Fresh, self-assured and original - Ashton's music just makes you happy to be alive. What a great new talent.'



There is an unmistakable modern twist to her music, and she sings effortlessly between, husky poppiness to soulful stripped down and spine tingling.

Schottland ist ja bekannt für eine große Musik Tradition, besonders für Rock, Folk und Country Musik. Dieser Tradition folgen auch Ashton Lane aus Glasgow. Ashton Lane, das sind Esther und Tim O'Connor sie sind Teil einer neuen Welle moderner Country-Musik, die ihren Ursprung in Großbritannien hat. Ashton Lane begeisterte 2016 bei dem berühmten Country 2 Country-Festival in London, sie wurden nominiert in 2 Kategorien zum BCMA (British Country Music Awards) für das beste Duo und den besten Song. Ihr aktuelles Album "Nashville Heart" erhielt 5-Sterne-Rezensionen in der britischen Presse und wurde vielfach im Rundfunk vorgestellt sowohl in ganz Großbritannien wie auch auf dem europäischen Festland. Zu uns in den Spiegelsaal Königsbrunn kommen sie als Trio „ Ashton Lane Acoustic“ und wer „The Band Perry“ , The Civil Wars , Taylor Swift und Ryan Adams mag sollte nicht verpassen in den Club am Donnerstag zu kommen.



Tickets unter www.spiegelsaal.eu



Infos unter 08231 - 60 94 39