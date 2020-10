Aquarell trifft Kalligrafie Ausstellung »Träumereien«

Königsbrunn : Kunstkarree im Rathausfoyer |

Ausstellung von Ursula Rost und Edeltraut Burger bis 27.10.2020 im Kunstkarree des Königsbrunner Rathauses

Zum wiederholten Mal entstanden in den letzten Monaten von den beiden Augsburger Künstlerinnen wieder zahlreiche gemeinsame Bilder, diesmal zum Thema: »Träumereien«. Die Ausstellung widmet sich schwerpunktmäßig diesem Thema und hat in einer kleinen Auswahl, bereits zum 8. Mal in Folge, einen Kalender für das kommende Jahr zusammengestellt.Um den Eindruck ihres gemeinsamen Schaffens zu vertiefen, wird die Ausstellung mit verschiedenen Bildern ergänzt. Am Anfang ihrer Zusammenarbeit steht immer ein lebhafter Interessensaustausch, der sich dann in der Gestaltung entdecken lässt. In der Umsetzung arbeiten die Künstlerinnen für sich. Es ist also immer wieder spannend, wie das fertige Bild, nach der einzelnen Gestaltung als Gesamtes wirkt. Zwei Ausdrucksmittel, das Aquarellieren und die Kalligraphie ergänzen sich auf ungewohnte Art und Weise. Vertrauen ins Können der Anderen ist eine wichtige Basis ihres ungewohnten Arbeitsstils.Die Ausstellung kann vom 18.9. bis 27.10.2020 während der Öffnungszeiten des Rathauses entsprechend der aktuell geltenden Abstands- und Hygieneregeln besichtigt werden. Kalender und Postkarten zur Ausstellung können im Kulturbüro Königsbrunn erworben werden.Bitte beachten Sie:- Bitte hinterlassen Sie Ihre Kontaktdaten mithilfe der ausliegenden Formulare vor Ort. Die Daten dienen ausschließlich zur Informations-Weitergabe, falls eine Corona-Infektion bekannt wird und werden nach 4 Wochen vernichtet.- Bitte denken Sie an einen Mund-Nasen-Schutz und tragen Sie diesen während Ihres Aufenthaltes.- Bitte halten Sie sich an das Abstandsgebot von 1,5 m.- Personen mit Krankheitssymptomen dürfen die Ausstellung nicht besuchen.