Anette von Bamberg - es gibt ein Leben über 50-jedenfalls für Frauen

Annette von Bamberg präsentiert ihr neues Kabarettprogramm: „ Es gibt ein Leben über 50 – jedenfalls für Frauen“.Mit diesem fulminanten Feuerwerk der Wortgewalt erstürmt die sympathische Kabarettistin deutschlandweit die Kleinkunstbühnen und versprüht ihren fröhlichen Optimismus, ihren scharfzüngigen Spott, gepaart mit ihrer Spontanität. Muss ich noch oder darf ich schon?Endlich 50! Endlich lossagen vom perfektionistischen Quatsch und dem Pflichtprogramm des Müssens, das die Welt uns gerne aufdrückt. Frauen über 50 proben den Neustart, entsagen der Pflicht und huldigen ab jetzt der Unvernunft, der Spontanität und ihrer liebevollen Schnapsideen.Während Frauen mit abenteuerlichen Kurswechseln und überraschenden Befreiungsschlägen zielsicher ihre Träume umsetzen, fangen Männer an, Jogginghosen zu kaufen und sich der Schwerkraft und dem Sofa hinzugeben. Die drei Freunde der Männer heißen: Daheimbleiben, Feierabendbier, Pessimismus.​Die Gefahr für Frauen besteht darin, aus dem Haus zu gehen und am Weiberabend in der Kneipe mit dem Satz auf den Lippen zu sterben: „Ich glaub, ich lach mich tot.“Männer, die wissen wollen, wie und warum Frauen so geworden sind, sollten diese kabarettistische Gewürzmischung nicht verpassen.Nach dem Programm „Warum immer ich?“ – der nächste Kabarett-Knaller von Annette von Bamberg.Videolinks:Rauchen Figur FitnessSchmuckkauf / TrinkstärkeDie HummelAnnette von Bamberg im Netz:www.annette-von-bamberg.de​Einlass: 18:30 Uhr ​Ort der Veranstaltung: KleinKunstBühne Spiegelsaal Königsbrunn, Keltenstraße 2, 86343 Königsbrunn​Karten hierfür gibt es hier unter www.spiegelsaal.eu und unter www.reservix.de im Vorverkauf