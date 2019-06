André Hartmann - VEGANISSIMO

Königsbrunn : KleinKunstBühne Königsbrunn |

Endlich ist sie da, die musikalisch vollwertige Solo-Kochshow ohne Abzugshaube.Stimmenimitator und Tastengenie André Hartmann hat für sein brandneues Programm noch eine zusätzliche Taste in sein Klavier eingebaut: die Bad Taste – das geschmacklose Element im Dreiklang dieses völlig neuartigen „Dinners for One“. Aber anders als im altbackenen Original beherrscht nicht Freddie Frinton sondern Fischers Frittenwitz die Szenerie des Abends.



Sein Tonvorrat: do – re – mi – To – Fu



Sein Problem: Der Geist ist willig, das Fleisch ist schwach.



Sein Traumberuf: Dompteur in Deutschlands erstem veganen Zoo.

So beißt sich der geflügelte Gourmand von einem aktuellen Topthema zum nächsten durch, nicht ohne von seinem ganz eigenen Geheimgewürz Gebrauch zu machen: den gerade eben wiedergeborenen Promis aus der längst vergangenen, guten haltbaren Zeit.

Das internationale Publikum ist begeistert von seiner musikalischen Gewandtheit zwischen Oberton und Lebens-Middleton. Von Dinner bis Dönerbude sind sich alle einig: André Hartmann hat das große Fleischlos gezogen. Vegan ist das denn?!







www.kkbev.de



Datum:

18. Januar 2020

Zeit:

19:30 - 22:30



Veranstaltungskategorien:

Kabarett, Konzert



Veranstalter



KleinKunstBühne Königsbrunn



Veranstaltungsort



KleinKunstBühne Köngisbrunn

Zeppelinstraße 13

Königsbrunn, 86343 Deutschland