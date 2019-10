Am 4. November beginnt der Kartenvorverkauf für das Dreikönigskonzert

Königsbrunn : Kulturbüro |

Im Kulturbüro Königsbrunn startet am 4. November der Kartenvorverkauf für das Dreikönigskonzert 2020.

Eintrittskarten können an diesem ersten Vorverkaufstag nur persönlich im Kulturbüro erworben werden. Der Online-Kartenverkauf startet am Dienstag, 5. November unter www.reservix.de. Eintrittspreise: 22 €, 19 € und 16 €.„Das Land des Lächelns”Konzertante Aufführung in einer Fassung für Sprecher, Solisten, Chorund sinfonisches BlasorchesterArrangement und Gesamtleitung: Christoph GünzelEinstudierung Chor: Sandra Möhring und Hermine Schreiegg„Dein ist mein ganzes Herz“: Das berühmte Liebeslied kennt jeder. Mit diesem und weiteren bekannten Melodien entführt der Musikverein Dasing beim Dreikönigskonzert 2020 in die Welt der Operette. »Das Land des Lächelns« wird vom sinfonischen Blasorchester Dasing, den bekannten Gesangssolisten Carmen Sánchez-Piva, Susanne Pemmerl, Anton Klotzner und Wolfgang Wirsching sowie dem Chor des Leonhard-Wagner-Gymnasiums Schwabmünchen unter der Gesamtleitung von Christoph Günzel aufgeführt.Weitere Informationen sind im Kulturbüro Königsbrunn, Marktplatz 9, Tel. 08231-606 260 erhältlich.Öffnungszeiten Kulturbüro:Montag und Freitag 8.00 bis 12.30 UhrDienstag 7.00 bis 16.00 UhrDonnerstag 8.00 bis 12.30 und 14.00 bis 18.00 Uhr.