Alyzee auf My Life Tour in der Matrix!

Die Liebe zur Musik gepaart mit einer sehr starken Persönlichkeit, die für Freiheit spricht:ALYZEE - Die Gewinnerin des deutschen Rock & Pop PreisAm 5. Mai 2017 erschien das langersehnte Debut Album „MY LIFE“, mit dem die Künstlerin ALYZEE seit April 2017 auf Deutschlandtour geht. Insgesamt dürfen sich ihre Fans auf energiegeladene Shows ab April freuen, bei denen ALYZEE ihre ausdrucksstarken, gleichzeitig gefühlvollen Songs präsentiert.Mit “MY LIFE” belegt ALYZEE bereits vor dem offiziellen Album-Release im Dezember 2016 den 1. Platz in der Kategorie „Bestes Album International" beim Deutschen Rock & Pop Preis, ausgewertet von einer renommierten und fachkundigen Jury. MY LIFE verspricht schon jetzt ein Meilenstein in ihrer Karriere zu werden. Der Vorbote „I’d Give My Life“ setzt Akzente und vereint Menschen unterschiedlichster Kulturen und spricht für ein friedvolles Miteinander.Darüber hinaus präsentiert sich ihre Musik durch kraftvolle Rock-Gitarren Riffs, untermalt von akzentuierten Streichersätzen.Ergänzt durch den einzigartigen Gesang, der zerbrechlich sanft und doch sehr starken Stimme ALYZEE's, die durch die Art der Phrasierungen ihre orientalischen Wurzeln hören und fühlen lässt.Auf ihrer Tour wird ALYZEE mit ihrem Album „MY LIFE“ gemeinsam mit ihrer Band zeigen, was für eine einzigartige Live-Künstlerin und Entertainerin sie ist.Supportact wird noch bekanntgegeben.Tickets ab 30. Mai bei Reservix