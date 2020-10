9. Königsbrunner Archivherbst

»Fake News machen Geschichte – Geschichten aus dem Unternehmensarchiv Axel Springer SE.« Vortrag von Lars-Broder Keil

Gerüchte und Falschmeldungen begleiten die Menschheitsgeschichte, seit wir miteinander kommunizieren. Mit Erfindung des Buchdrucks und den weiteren medialen Technologien verfeinerten sich die Methoden zur Verbreitung vorgetäuschter oder frei erfundener Nachrichten. Das Internet und die sozialen Netzwerke sorgen jedoch für eine neue Dimension. Umso mehr kommt es darauf an, dass Medien, Politik und zivilgesellschaftliche Akteure »Fake News« entlarven können. Denn ihre politischen und militärischen Folgen waren und sind oft verheerend.Lars-Broder Keil ist Journalist, Buchautor und Archivar. Seit Jahren beschäftigt er sich mit zeit- und mediengeschichtlichen sowie literaturhistorischen Themen. Derzeit leitet er das Unternehmensarchiv der Axel Springer SE. Er hat zahlreiche Bücher zur deutschen Geschichte im 20. Jahrhundert veröffentlicht, wobei Mythen, Legenden und Gerüchte wiederkehrende Sujets sind. Zuletzt erschien von ihm ein Buch über den Publizisten Ernst Cramer (zusammen mit Sven Felix Kellerhoff), der in Augsburg zu Welt kam und aufwuchs.Mit musikalischer Umrahmung von Elisabeth Petz und Johannes Gretz.Eintritt 5,00 € Karten sind im Kulturbüro, in der Stadtbücherei und online unter www.reservix.de erhältlich.Bitte beachten Sie:- Bitte denken Sie an einen Mund-Nasen-Schutz und tragen Sie diesen, bis Sie Ihren Platz eingenommen haben.- Bitte halten Sie sich an das Abstandsgebot von 1,5 m.- Personen mit Krankheitssymptomen dürfen die Veranstaltung nicht besuchen.- Eine Bewirtung findet nicht statt, Sie können sich aber gerne Getränke mitbringen.