Königsbrunn : Trachtenheim |

Am Freitag, den 26.10.2018 findet im großen Saal im Trachtenheim (Donauwörther Straße 46, 86343 Königsbrunn) die offene Stadtmeisterschaft im Schafkopfen statt.

Neu: Beginn 19:00 Uhr - Einlass 18:00 Uhr.



Der Einsatz beträgt 10,- € pro Spieler, jeweils 1,- € wird an eine soziale Einrichtung gespendet.

In der Wechselpause wird Bier, gestiftet von der Brauerei Ustersbach, verlost.