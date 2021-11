Stiftung Wasser-für-die-Welt unterstützt KfBiA e.V.

Der Stiftungsrat unter Leitung von Heribert Wirth befürwortete die Unterstützungsanträge für die Dörfer Tankota und Tchougoulom im nördlichen Togo.Die Königsbrunner Brunnenbauer erhalten von der Stiftung eine Spende in Höhe von 21.000€.Der Brunnenbau in den Dörfern Tankota und Tchoungouloum ist damit sichergestellt und kann im Januar / Februar 2022 realisiert werden.Das Stiftungspaar Margit und Heribert Wirth sind die Treiber der Stiftung. Die Stiftung unterstützt weltweit Projekte, die Menschen in Entwicklungsländern Zugang zu sauberem Wasser verschaffen.Aufgenommen von Ulrike RomaisSiegfried Hertlen bedankte sich recht herzlich beim Stiftungsrat für das entgegengebrachte Vertrauen in das bisherige und geplante Wirken in Afrika.Siegfried Hertlen (Tel.: 08231 – 88918) steht für Fragen zu den Brunnenprojekten gerne zur Verfügung. Über die bisherigen und künftigen Projekte kann man sich stets aktuell auf der Homepage www.kfbia.de informieren.