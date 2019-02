Anzeige

Spendenaufruf

Wir betreuen seit 3 Jahren ein kurdisches Ehepaar aus Syrien. Wir haben den Beiden etwas deutsch beigebracht und einen Job besorgt. Er arbeitet als Montagearbeiter und sie besucht die Schule.

Seit 5 Jahren haben die beiden ihre Eltern nicht mehr gesehen und wollten diese im März 2019 im Irak (in der Stadt Erbil) besuchen. In Syrien ist das nicht möglich.

Sie hatten das Geld für den Flug angespart und im Internet bei der Fluggesellschaft Germania gebucht (ca. 1000 €). Leider haben sie durch die Insolvenz von Germania das ganze Geld verloren.

Deshalb bitten wir Euch herzlich: spendet einen kleinen Betrag, um den Beiden neue Flüge zu ermöglichen. Viele kleine Beträge werden zu etwas menschlich Großem. Bitte teilt diesen Aufruf an Eure Freunde. Wir sind sicher es kann gelingen. Herzlichen Dank!!



Spendenkonto:Eckart Schäffer

HypoVereinsbank Augsburg

DE77 7202 0070 0029 2864 26



Gefällt mir