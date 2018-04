Kraftquelle im Menschen - die Kraft der Gedanken

Königsbrunn : Ursula Ost |

Gedanken sind Schwingungen. Eine Gesetzmäßigkeit des Universums ist: Gleiches zieht Gleiches an. Mit der Kraft des Denkens ist jeder Mensch Gestalter und Erbauer seines individuellen Lebensweges. In diesem Kurs sollen Wege aufgezeigt werden, um die eigene Gedankenqualität bewusster wahrzunehmen, Gedanken zu sehen und zu erfühlen. Entspannungs- und Meditationsübungen helfen dabei, alte und eingrenzende Denk- und Verhaltensmuster zu erkennen und loszulassen.

Kleingruppe: so ist ein persönlicher und intensiver Erfahrungsaustausch möglich.

Warme Socken bitte mitbringen

Königsbrunn EKÖ301k03

3x, 11.04.2018 - 25.04.2018, Mi, wöchentlich, 19:00 - 21:00 Uhr

Gebühr: 86,00 €

(mind. 5 / max. 7 Teilnehmer)

Ursula Ost, Augsburger Straße 37, Königsbrunn