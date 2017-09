Zum Ferienende ins Klein-Kinder-Kino!

Königsbrunn : Cineplex Königsbrunn |

Am Sonntag fand im Cineplex Königsbrunn wieder das beliebte Klein-Kinder-Kino statt.

Das Wetter gab ein eindeutiges Zeichen. Heute ist Kinotag! Daran hielten sich auch viele Familien und kamen mit ihren kleinen Kinofans ins Lichtspielhaus.

Kino ist ein Erlebnis! Um das auch den ganz kleinen Gästen näher zu bringen, werden die Filme mit angepasster Lautstärke, ohne Werbung und ausschließlich in 2D angeboten. Im Kinoprogramm gab es neben den Minions diesmal auch Highlights wie Benjamin Blümchen und die Pfefferkörner zur Auswahl.Neben einem ausgewählten Filmprogramm gibt es im Cineplex auch viele kleine und große Aktionen, dazu gehören zum Beispiel das beliebte Glücksrad, Kinderschminken oder modellierte Luftballons und jede Menge mehr.Das Klein-Kinder-Kino findet immer am letzten Sonntag der Ferien statt. Der Eintrittspreis beträgt kleine 4,50 € pro Person. Der ideale Abschluss jeder Ferien für Groß und Klein. Das nächste Klein-Kinder-Kino findet am 05.November statt. Auch da werden wieder viele Kinderaugen leuchten!