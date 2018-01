VOX CORONA feiert Fasching beim Sängerball im Trachtenheim

Königsbrunn : Gaststätte "Zum Trachtenheim" |

Königsbrunn. Alle "Hexen, Zauberer, Matrosen, Cowgirls...." zieht's am Faschingssamstag, 10. Februar, ins Trachtenheim. Dort steigt der Sängerball von VOX CORONA. Toll fänden es die Sängerinnen und Sänger, wenn viele lustig verkleidete Mäschkerle in den Saal drängeln würden, der um 19 Uhr geöffnet wird. Um 20 Uhr legen dann Holger und Alexander vom "Duo Zweikanal" los. Die beiden haben von Schlager und Oldie bis Partyhit und Rock alles an fetziger Musik zum Tanzen und Feiern drauf. Gute Laune und Superstimmung sind garantiert.



Die "Goldenen Engel" und die Tanzgruppe der Faschingsgesellschaft Imhofia aus Untermeitingen werden die Ballbesucher mit ihrer Show anheizen und mitreißen.



15 Euro kostet der Eintritt zu der Faschingsgaudi. Karten sind im Trachtenheim, Donauwörther Straße 46, zu erwerben, im Vorverkauf oder an der Abendkasse. Unter der Nummer (08231) 86000 kann auch ein Tisch reserviert werden.