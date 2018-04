Königsbrunn : Töpferwerkstatt |

Kurs mit Beate Heinzel

Kreative Auszeit für Anfänger und Fortgeschrittene. Verwirklichen Sie Ihre Ideen oder holen Sie sich Anregungen in der Werkstatt.

Königsbrunn EKÖ206t04

3x, 07.06.2018 - 21.06.2018, Do, wöchentlich, 19:00 - 21:30 Uhr

Gebühr: 44,80 € plus Material je nach Verbrauch



Anmeldung und Info über vhs Königsbrunn Tel. 08231/606260 oder

unter www.vhs-augsburger-land.de