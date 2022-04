Thunder-Hexen - die „Fußballer mit Herz“ spenden erneut

Schön, dass die Königsbrunner Hobby-Fußballmannschaft „Thunder-Hexen“ auch dieses Jahr wieder einen Spendenaufruf gestartet hat, um für den guten Zweck zu sammeln.

Die Hobby-Fußballer öffneten dafür gerne ihre Geldbörsen und so konnten sich Wolfi und Hombre, die federführend für diese Spendenaktionen die Betreuung übernahmen, über insgesamt 1.355 Euro freuen.Ein Großteil wurde wieder dem Hilfsfonds, der sich für Königsbrunner Bürgerinnen und Bürger in Not einsetzt, übergeben. Frau Holz und Herr Krix, die Vorsitzenden des Hilfsfonds Königsbrunn e.V., freuten sich sehr, dass die Thunder-Hexen ihren Verein erneut mit einer großzügigen Spende bedacht haben und bedankten sich für die Unterstützung.Außerdem war es den Thunder-Hexen eine Herzensangelegenheit dieses Jahr auch direkt an eine Familie aus Königsbrunn zu spenden. Aber auch das Pferd „Gustl“ und seine Freunde vom Gut Morhard sollten wieder etwas von dem Spendengeld erhalten.Wir danken den Thunder-Hexen für ihr vielseitiges Engagement in der Stadt!