Am Samstag, den 06.11. ab 20:00 Uhr findet ein Tanzübungsabend Standard/Latein beim TSC Dancepoint e.V. in Königsbrunn in der Weißkopfstraße 16 statt. Ob Discofox, Walzer, Cha-Cha-Cha, Jive, Tango, Salsa, Quickstep, Rumba, Samba, Slow Foxtrott..... zu schwungvoller Musik kann das Tanzbein geschwungen werden.Rahmenbedingungen:- Vorabregistrierung nötig bis spätestens 12 Uhr am 06.11.2021- Bezahlung vor OrtWeitere Informationen sind unter folgendem Link zu finden: