Sonderaktion - Vorlesen am Samstag

Königsbrunn : Stadtbücherei Königsbrunn Schwabenstraße 43 |

Wer zwischen vier und neun Jahre alt ist und mit unserer ehrenamtlichen Vorleserin in die Welt der Geschichten fliegen möchte, ist herzlich zu unserer besonderen Vorlesezeit am Samstagvormittag eingeladen.

Ehrenamtliche Vorleserinnen begleiten die Kinder in die Welt der Bücher und lesen altersgerechte Geschichten vor, mal spannend, mal heiter, aber immer ist für jeden etwas dabei.

Und wer nicht alleine kommen möchte, kann so viele Freunde mitbringen wie er möchte.

Außerdem gibt es für alle fleißigen ZuhörerInnen eine kleine Überraschung.