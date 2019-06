Sommerfest im Fritz-Felsenstein-Haus

Das Fritz-Felsenstein-Haus in Königsbrunn lädt zu seinem diesjährigen inklusiven Sommerfest ein. Die Veranstaltung findet unter dem Motto „Eine Reise um die Welt“ statt. Besucher mit und ohne Körperbehinderung erwartet neben einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm mit unterhaltsamen Einlagen auch kulinarische Spezialitäten von Streetfood über Eisspezialitäten bis hin zu Cocktails. Musikalisch umrahmt wird das Sommerfest von einem DJ und dem Auftritt der Band MHA. Besucher können mit einem Loskauf an der beliebten Tombola mit attraktiven Preisen teilnehmen. Und auf Kinder wartet die Spielestraße, die viel Spaß und Unterhaltung verspricht. So wird dort ein Zauberer seine Künste vorführen und zum Austoben steht eine Hüpfburg bereit.