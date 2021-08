Schönes Ferienhaus in Budel-Dorplein / Niederlande

"Ferienhaus" The House Of Sun.mit 55 m² für 2 - 4 PersonenÜber uns:Seit 1996 sind Heinz und Tina mit ihren drei Kindern von Bayern nach Budel in die Niederlanden umgezogen. Nun fragen sich viele, wie kommt eine Familie aus dem schönen Bayern hier in das Land, ganz einfach, durch die deutsche Bundeswehr. Die Nassau Dietz Kaserne mit Standort in Budel hat uns hier her verschlagen und weil es uns von der Umgebung, den Leuten und dem Wetter so gut gefallen hat, beschlossen wir hier zu bleiben, mit allen Rechten und Pflichten.Wir besitzen unter anderem sieben Hunde, zwei Chihuahuas, einen Maltheser und vier mittel große. Sie sind sehr sozial das bellen ist bei uns verboten, außer es ist Gefahr im Verzug.Weil das Wohnen in Budel uns gefällt, haben wirein zum Teil denkmalgeschütztes Haus aus dem Jahr 1909 dicht am Wald gekauft und mit viel Fleiß und Schweiß verbaut und erneuert.Am denkmalgeschütztem Haupthaus wo wir wohnen wurde ein Appartement in den Jahren 2007 beigebaut. Dies ist frisch vom feinsten im August 2020 renoviert worden und für unsere Gäste neu eingerichtet.SÜDLÄNDISCHER CHARME:In unserem Garten wachsen mehr als fünfundzwanzig verschiedene Palmenarten, Bananenpalmen und Litschi Bäume sowie Olivenbäume, Orleander und Feigenbaum. Dieser mediterrane Garten weckt jeden Tag in uns Urlaubserinnerungen und vermittelt ein Gefühl von Leichtigkeit und Lebensfreude – ganz wie wir es aus den Ländern in Südeuropa kennen und lieben. Ein großer alter Schmetterlingsbaum ladet unsere Gäste zum reinkommen und der unverwüstlicher Hopfen bietet uns Sichtschutz. Langs dem Ferienhaus klettert fleißig die Passionspflanze die jedes Jahr Früchte trägt.Natürlich dürfen die passenden Kräuter nicht fehlen. Es wachsen unter anderem auch Basilikum, Lavendel, Tomaten, der meter hohe Hopfen, Wasabi, Schnittlauch, Petersilie, Rosmarin und Tymian.Für Teetrinkerwachsen in unserem mediterranen Garten verschiedene Pfefferminzarten, Zitronenmelisse und Salbei.Einen leckeren Cocktail bitte?Geschichte von Budel-Dorplein.Le Projet de DorpleinBudel-Dorplein, wurde 1892 von der Zinkfabriek, der Familie Dor, gegründet. Dieser besondere, im wallonischen Stil, erbaute Wohnsiedlung hat sich zu einem Dorf mit großem kulturhistorischen Wert entwickelt.Das Dorf wurde auf dem Reißbrett unter dem Namen „Le Projet de Dorplein“ von einem der Gründer der Fabrik gegründet und ist mit dem Vermögen von 'de Zink' gewachsen. Viele der authentischen Merkmale sind erhalten geblieben.Das Dorf Budel-Dorplein hat einen großen kulturhistorischen Wert und eine wunderschöne Natur, die in den Niederlanden mit Dutzenden von Nationaldenkmälern einzigartig ist.Wohnhäuser im wallonischen Stil.Die ursprünglichen Häuser, die in der damals in Wallonien üblichen Architektur erbaut wurden, sind ein merkwürdiges Phänomen in einem Gebiet, in dem dieser Baustil normalerweise nicht vorkommt. Es besteht aus großen Häusern und einigen Villen, die für die leitenden Angestellten in einem ähnlichen Stil gebaut wurden. Unser Haus in der Rector van Nestestraat ist unter anderem für Manager gebaut worden.Übrigens wenn Ihr bei uns Urlaub bucht bekommt ihr Natur pur. In der Früh trillern uns verschiedene Vogelarten Ihre Lieder und Nachts hören wir ab und zu die Eulen.Beliebte Aktivitäten & AusflugszielePonyreiten, mit dem Auto in 15 minuten erreichbar.Ijzerne Man in Weert, und seine 12 Erlebnisparks, mit dem Auto in 15 minuten erreichbar.Wasserski, mit dem Auto in 15 minuten erreichbar.Kids Plaza, Spielparadies für Kinder, mit dem Auto in 15 minuten erreichbar.Schwimmen, mit dem Auto in 15 minuten erreichbar.Klettern im Wald, mit dem Auto in 15 minuten erreichbar.Trim Dich Pfad, mit dem Auto in 15 minuten erreichbar.Erlebniswald regt die Sinnesorgane an, mit dem Auto in 15 minuten erreichbar.Streichelzoo, mit dem Auto in 15 minuten erreichbar.Für die Naturfreaks: von der Ferienwohnung aus sind es vier Schritte und es begint der Wald. 100 meter weiter besteht ein Naturgebiet von rund 25 hektar groß. In diesem Gebiet sind 6 Hektar abgeteilt, welches allein für die Hunde ist. Hier befindet sich ein See und Sandstrand, wo die Hunde nach Herzenslust spielen, rennen und schwimmen können. Das ganze ist umzäunt, so daß die Hunde ohne Leine ungezwungen sich austoben können.Der restliche Teilabschnitt von 19 Hektar ist den Galloway Rindern, Spaziergängern mit ihren angeleinten Hunden vorbehalten. Auch dieser Teilabschnitt ist vollkommen umzäunt.Fahrradfahren ab der Eingangstür in alle RichtungenWandern durch die Wüste vor der EingangstürBaumklettern im Wald (Bergen op Zoom), mit dem Auto in 1 Stunde 25 minuten erreichbar.Vom Schmuggler zum Burgunder.Im Südosten von Brabant nahe der Grenze zu Belgien und der Provinz Limburg befindet sich die Gemeinde Cranendonck. In einer wunderschönen Gegend, umgeben von vielen Naturschutzgebieten, wechselt Heidekraut mit bewaldeter Natur. Wunderbar zum Wandern oder Radfahren durch “De Groote Heide” oder das angrenzende “Kempen-Broek-Gebiet”. Sie können auch das burgundische Brabanter Leben auf einer der vielen Terrassen genießen.Besuchen Sie das wallonische Dorf in Brabant “Budel Dorplein” und lassen Sie sich von diesem besonderen Baustil und dieser Umgebung überraschen.Filmaufnahmen auf YouTube:Naturgrenzgebiet (De Groote Heide ) auf YouTubeDe Lozer plast Budel-Dorplein ( das blaue Meer ) auf YouTubeLozer plas Budel Dorplein auf YouTubeDas ist nur ein kleiner Teil von interessanten Ziele. Wir haben noch viel mehr.Unterwegs mit dem Zug:Von Maarheeze nach Amsterdam in 1 Stunde und 54 min. Kinder bis 4 Jahre sind Gratis.Ausflugsziele:Efteling, mit dem Auto in 50 minutenBurger*s Zoo, mit dem Auto 1 Stunde 15 minutenSafaripark Beekse Bergen, 50 minutenAmsterdam, mit Auto 1,5 Stunden oder mit dem ZugAntwerpen, mit Auto 1 Stunde 20 minutenKeukenhof, mit Auto 2 StundenAchelse Kloster Belgien, mit dem Auto 15 minutenBrügge, klein Venedig von Belgien, mit dem Auto 2 Stunden und 20 minuten mit dem Zug in 3 Stunden erreichbarSchevening Den Haag, mit Auto 1 Stunde 50 minuten oder mit dem Zug kurzer Fußweg zum Strand, f,parken ist sehr eingeschränkt.Verkehrsverbindungen:Budel-Dorplein liegt dicht an der belgischen Grenze genauer gesagt mit dem Auto fünf Minuten nach Hamont/ Belgien und 45 minuten nach Heinsberg Deutschland.Das Wetter bei uns:Ausschlaggebend war auch das Wetter das wir hier geblieben sind. Wir haben viel mehr Sonne.In Nord- und Südholland beispielsweise gibt es eine relativ große Niederschlagsmenge, da hier die Niederschlagsgebiete aus der Nordsee am aktivsten sind. Sobald diese Niederschlagszonen an Land kommen, verlieren sie langsam aber sicher ihre Aktivität, da die „Ernährung“ dieser Duschen - die feuchte Luft über dem Meer - fehlt. Die meisten Niederschläge fallen in Küstennähe.Außerdem sind Nord- und Südholland relativ dicht bebaut. In städtischen Gebieten gibt es mehr Niederschläge, da es in Städten relativ warm ist und diese warme Luft mehr Feuchtigkeit enthalten kann. Darüber hinaus enthält die Luft über Städten mehr Aerosole. Aerosole sind kleine Staubpartikel, an denen Wasser haften kann. Da Wasser an diesen Staubpartikeln haftet, bilden sich Regentropfen leichter über Bereichen, in denen viele dieser Partikel vorhanden sind.Quelle:Cranendonck, Noord Brabant und an der Grenze Limburg haben als einzige Provinzen weniger als 700 millimeter regen per Jahr.Das liegt an das Dünengebiet zwischen Budel und Weert. Dieses Naturgebiet erinnernt mich von den Bäumen immer an Sizilien da wachsen sie auch.Zwischen Budel und Weert liegt ein Gebiet aus Sand, Heidekraut und Kiefernwald. Der südliche und westliche Teil der Weerter und Budelerbergen besteht aus Treibsandgebieten mit noch "aktiven", "wandelnden" Dünen. Verstreute Fliegenkiefern, Heidekraut, trockenes Grasland mit buntem Gras und sandiger Segge sowie ausgedehnte Nadelwälder bestimmen hier das Bild.Nadelwälder mit Waldkiefern dominieren den nördlichen und östlichen Teil.Eine langgestreckte, von Nord nach Süd ausgerichtete Sandebene, die durch das Gebiet verläuft, markiert die Grenze zwischen Nordbrabant und Limburg. Die ersten Sprays in der Region sind bereits aus der Bronzezeit vor 3 bis 4.000 Jahren bekannt.So, wir hoffen unsere Gegend schmackhaft gemacht zu haben und möchten Euch gerne Wilkommen heißen in den Niederlanden Provinz Nord Brabant.Königsbrunner bekommen natürlich einen Rabatt. Melden unter:thehouseofsunbudeldorplein@gmail.com