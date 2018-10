Panische Angst packte mich

Als ich vor Ingolstadt auf die Raffinerien zufuhr, sah ich eine Feuersäule vor meinem Auto. Natürlich dachte ich daran, dass ja erst vor ein par Wochen dort eine dieser Raffinerien in die Luft geflogen ist. Beruhigt waren ich dann, als ich sah, dass dort scheinbar kontrolliert Gas abgelassen wurde.Tja, als ich dann dort vorbei gefahren bin, packte mich die pure Angst, denn es wurde immer wärmer, ja es wurde schon richtig unangenehm heiß. Kurz packte mich sogar die Panik, der heiße Wind wehte über meinem Kopf hinweg und es war absolut grenzwertig. Dieser Feuerschwall war ja gleich neben der Straße, das Rauschen der Flamme war sehr laut und es war etwas was ich so noch nie erlebt habe.Bei diesem heißen Wind hatte ich echt Angst, dass meine Haare brennen könnten. Zum Glück ist aber nichts weiter passiert.Lg Anton