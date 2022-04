Musik-Fans aufgepasst – das STAC Festival für Bands ist zurück!

Königsbrunn : Jugendfreizeitstätte Matrix |

Vor zwei Jahren musste das STAC Festival kurzfristig abgesagt werden, denn eine Woche vor dem geplanten Event brach die Pandemie aus. Am 13. & 14. Mai 2022 ist es nun endlich soweit und viele regionale Bands & Songwriter präsentieren auf zwei Bühnen in der MatriX Königsbrunn ihre Songs!



Das beliebte STAC Festival ist jetzt mit frischer Energie und jeder Menge guter Musik zurück. Die Jugend- und Veranstaltungsstätte MatriX in Königsbrunn ist die neue Location. An zwei Tagen lädt die STAC-CREW zum gemeinsamen Feiern, Abrocken und gemütlichen Chillen ein. Dabei kommen Musikfans jeder Art auf ihre Kosten: Von harten Rocksounds, über stimmungsvollen Punk bis hin zu ruhigen Akustikklängen ist ein abwechslungsreiches Konzertprogramm geboten. Und das Beste: Wer sich als STAC-Fan damals im Reese Theater immer an der festen Bestuhlung gestört hat, muss sich hierum in der MatriX keine Gedanken mehr machen. Platz vor der Bühne und ausreichend Tanzfläche sind reichlich vorhanden und lassen die Herzen bewegungsfreudiger Musikfans höherschlagen.



Ein weiteres Highlight: In der modernen neuen Eventlocation in Königsbrunn präsentieren sich die Bands und Songwriter erstmals auf gleich zwei Bühnen! Auf der „erdgas schwaben-Bühne“ in der Halle wird mit fünf Formationen pro Abend gerockt. Am Freitag, 13. Mai, spielen: VelaXi, Elusive Silence, SumNight 38, The Blices und Clear Blue Sky. Das Programm am Samstag, 14. Mai, bilden: MitGift, Button Rouge, Untamed, Impact und Backroom Ethics. Akustik-Fans dürfen sich auf die Musiker von AERBE freuen, die an beiden Tagen auf der Bühne im Foyer für eine gemütliche Atmosphäre sorgen.



Das STAC Festival in der MatriX Königsbrunn lässt kaum einen Musikwunsch offen. Wer sich harte Gitarren-Riffs, eingängige Rock-/Pop-Melodien, aber auch weiche Akustik-Sounds auf keinen Fall entgehen lassen möchte, sollte seine Abende Mitte Mai auf den Konzerten des STAC Festivals verbringen. Tickets und weitere Infos zum Programm gibt es online unter www.stac-festival.de





Das Wichtigste in Kürze:



STAC Festival

Datum: 13. & 14. Mai 2022

Öffnungszeiten an beiden Tagen: 18.30 bis 24.00 Uhr

Location: MatriX Königsbrunn, Alter Postweg 2, 86343 Königsbrunn

Tageskarte: 6,-- Euro



Premiumpartner: erdgas schwaben

Unterstützer: MatriX Königsbrunn