Mitgliederehrung beim Schiffsmodellbauverein Königsbrunn e.V. SOS TITANIC

In deren Rahmen wurden anlässlich des diesjährigen 25 jährigen Vereinsjubiläum Klaus Handschuh, Helmut Rauscher und Peter Liebig als verdiente Vereinsmitglieder geehrt. Susanne Reile, ebenfalls Gründungsmitglied, konnte leider nicht anwesend sein .Sie bekleiden seit längster Zeit oder wiederholt Funktionen innerhalb der erweiterten Vorstandschaft und waren stehts ehrenamtlich um die Belange des Vereins und damit um die Interessen der Mitglieder bemüht. Die Anerkennung und der Dank für das stetige Engagement wurde vom 1. Vorstand Jürgen Siegel in würdige Worte gefasst.Im Resümee ergab sich für das Jahr 2020 eine positive Bilanz: Trotz den bekannten Maßnahmen und Verzicht auf die meisten der gemeinsamen spontanen "Schippern" war ein neues Fahrwasser im privaten Albaretto-Park, Augsburg-Pferrsee, zusätzlich zum Mandichosee gefunden und lageabhängig mehrfach genutzt worden. Hier durfte auch mit einfachen Mitteln ein Naturhafen an der öffentlich zugänglichen Einsetzstelle der Modellschiffe gestaltet werden. Die Lücke von 3 Austritten wurde annähernd durch 2 Neumitglieder geschlossen. Erfreulicherweise hält das Interesse am Verein auch im Jahr 2021 an. Ebenfalls hatte sich ein Wechsel im Vorstand ergeben: Der Posten des 2. Vorstand wird nach Rückzug von Günter Gerum nun durch Uli Barth besetzt. Mit der jetzt erfolgten Jahreshauptversammlung wurde ebenfalls das Hotel / Gasthof Krone, Königsbrunn als neues Vereinslokal bestimmt. Wir werden uns hier künftig, wie üblich jeden 2. Donnerstag im Monat zum Stammtisch treffen, sofern uns das Wetter nicht doch an einen der beiden Seen zieht.....Wer mehr über den Verein wissen möchte, findet uns auch im Internet unter www.sos-titanic.comText/Bild Uli Barth.