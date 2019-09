MEER PLASTIK! HÄKELN FÜR DEN UMWELTSCHUTZ

AWO SONDERPROJEKT FÜHRT DIE IDEE VON DORIS DÖRRIE IM CAFE GINKO WEITER



„wir ertrinken in plastik. plastik vermüllt unsere meere, und plastik schwimmt inzwischen sogar in unserem blut. das muss aufhören! wir werden in einer großen gemeinschaftsaktion ein meer aus plastik häkeln, vornehmlich aus dem eigenen plastikmüll. während wir wöchentlich häkeln, hören wir geschichten aus literatur und wissenschaft über das meer und den müll (…). das plastikmeer wird am ende auf möglichst nachhaltige art und weise entsorgt - aber die geschichten bleiben…“ (Doris Dörrie)HÄKELN HÄKELN HÄKELNKostenloses offenes Angebot dermit Petra Fischer amimDas Sonderprojekt läuft von Oktober bis Februar wöchentlich am Samstag. Wir häkeln aus Plastiktüten ein Plastikmeer und hören Geschichten. Weitere Termine werden noch bekanntgegeben.