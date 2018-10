Live-Übertragung der League of Legends World Championship Finals aus Südkorea

Es ist eines der größten Highlights im eSport-Bereich: Die League of Legends World Championship Finals 2018. Das Cineplex Königsbrunn überträgt das Finale am 03. November ab 8 Uhr live aus Incheon in Korea. Verpasst daher nicht diese einmalige Gelegenheit, wenn die weltbesten Teams gegeneinander antreten, um sich den begehrten Titel zu sichern. Für nur 12 € (beim Onlinekauf 11€) gibt es zusätzlich zum Eintritt eine Kaffeeflatrate, ein 0,5L Softdrink und jeder Gast erhält einen der limitierten Coca-Cola- League of Legends-Getränkebecher kostenlos dazu! Erlebt gemeinsam wie dicht Freude und Leid aneinander liegen und fiebert mit euren Lieblingsteams mit!Jetzt schon Tickets sichern unter: