Let`s Dance Stars kommen nach Königsbrunn

Ein ganz besonderes Highlight für Königsbrunn ist der Besuch zweier echter Let's Dance Stars. Seien Sie am 12.Dezember dabei, bei einem exclusiven Tanz-Workshop mit Renata & Valentin Lusin!



Das durch die Tanzshow bekannte und äußerst erfolgreiche Ehepaar gehört zu Deutschlands Tanz-Elite. Sie sind amtierende Deutsche Meister in Standard, Showdance und Vizeweltmeister in der Kür bei den Profis. Dieses Jahr tanzte sich das sympatische Ehepaar auch noch an die Spitze der Let’s Dance Staffel 2021, und belegte zum krönenden Abschluss mit ihrer sensationellen „Schachbrett- Kür“ den ersten Platz bei der Profi-Challenge.



Durch hartes Training und großen Ehrgeiz tanzten sich Renata und Valentin Lusin bis an die Spitze der deutschen Tanzliga und sind auch als Choreografen und Trainer überaus gefragt. Nun können auch Sie von diesen atemberaubenden Leistungen profitieren. Der TSC Dance Gallery Königsbrunn e.V. veranstaltet in Zusammenarbeit mit der Tanzgalerie Kuschill diese exclusiven Workshops für Sie!

Egal ob frischer Anfänger, oder bereits Fortgeschrittener, ob Single oder als Tanzpaar, egal ob jung oder alt - unter dem Motto 'Everybody Dance Now' ist bei den Workshops jeder willkommen, und kann von den erfahrenen Tanzprofis sehr viel lernen.



Sichern Sie sich am besten gleich Ihren Platz unter www.tanzgalerie-kuschill.de.