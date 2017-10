League of Legends World Finals Live-Übertragung aus China

Am 04.November 2017 um 8 Uhr überträgt das Cineplex Königsbrunn live aus China die League of Legends World Championship Finals Viewing Party by Coke Esports! Live-Übertragung inkl. einem Softdrink 0,5l und Kaffeeflat sowie einem Coca Cola Thunderstick für nur 12€!Mit über 100 Millionen regelmäßigen Nutzern findet das erfolgreichste Onlinespiel der Welt erneut seinen Höhepunkt in den diesjährigen Finals! Wir übertragen das Finale 2017 live aus Peking auf unseren Leinwänden. Erlebt gemeinsam wie dicht Freude und Leid aneinander liegen und fiebert mit euren Lieblingsteams mit! Verpasst daher nicht diese einmalige Gelegenheit, wenn die weltbesten Teams gegeneinander antreten, um sich den begehrten Titel zu sichern.Jetzt schon Tickets sichern unter: