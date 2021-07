Kurz vor den Sommerferien hieß es in Königsbrunn: Musik an – Welt aus – Tanzen!

Königsbrunn : Hydro-Tech Eisarena | ´´Ein Feuerwerk der guten Laune`` – so beschrieb ein Zuschauer den am 18.07.2021 in der Hydrotech-Eisarena veranstalteten Königscup. Nachdem das beliebte Breitensporttanzturnier letztes Jahr Corona-bedingt ausfallen musste, war die Freude der Tänzer und Tänzerinnen dieses Jahr umso größer endlich wieder vor einem begeisterten Publikum tanzen zu dürfen! Für die meisten Gruppen war es der erste Auftritt seit der langen Pause und hat sich somit wie ein Stückchen Normalität und Freiheit angefühlt.´´Endlich geht’s wieder los!`` freute sich auch. Sie lobte die Motivation und die Energie, mit der die Kinder und Jugendlichen beim Wettkampf angetreten sind. Zusammen mit ihren Jury-Kollegenbewerten sie alle Tanzgruppen nach Synchronität, Power, Ausstrahlung und Vielseitigkeit und waren begeistert, wie toll alle Gruppen trotz der stark verkürzten Trainingszeit vorbereitet waren.Die glücklichen Teilnehmer in den Kategorien Hip Hop/Videoclip Dancing , Showdance, Breakdance, Standard/Latein zeigen wie viel Rhythmus, Dynamik und Disziplin in ihnen steckt. Der Moderator des Turniersvon der Agentur Modelforce, verkündete am Ende die gefeierten Sieger .Nach so viel Tanzen war das Lauftraining mit der amtierenden, eine willkommene Abwechslung. Zusammen mit den kleinsten Tänzerinnen demonstrierte sie wie man auf dem Laufsteg gekonnt die Hüften bewegt und sorgte somit für viele entzückte Zuschauer.

Das Publikum war außer sich als die Ü30 – Tanzgruppen die Bühne stürmten.

Man muss das Leben tanzen!

Haben zuvor die Eltern die Kinder angefeuert, so war es nun an der Zeit, dass die Kinder ihre Eltern beim Tanzen beklatschten. Als die Giants, die Männergruppe der Tanzgalerie Kuschill, loslegte, gab es kein Halten mehr und das Publikum verwandelte sich in eine kreischende Menge, wie man sie sonst nur von Boygroup-Konzerten kennt. Die Jury und die Zuschauer überzeugen konnte allerdings eine Tanzgruppe noch ein kleines bisschen mehr: ´Sister A.kt` - sie haben sich mit ihrer abwechslungsreichen Show, ihrer Synchronität und ihrer lebensfrohen Ausstrahlung den ersten Platz redlich verdient. Veranstalterin des Turniers undtrat in dieser Formation sogar selbst als Tänzerin mit auf.Dieses Motto traf für einen ganz besonderen Mann an diesem Tag besonders zu., hatte das große Glück mit Profi-Tänzerin Tanja Kuschill die letzten fünf Tage intensiv Tanzen zu lernen, Choreografien einzustudieren und schließlich am Königscup gemeinsam mit ihr als Tanzpaar aufzutreten. Ganz wie bei der Fernsehsendung Let`s Dance, bei der Tanja Kuschill auch schon als Profi dabei war, konnte er als Laie also in die Rolle eines Tänzers schlüpfen. Und das ist dem Arzt aus Pforzheim gelungen. Unter jubelndem Beifall zeigten Tanja und Matthias eine gefühlvolle Rumba und einen wunderschönen langsamen Walzer. Ein gebührender Abschluss für eine intensive und wunderschöne Trainingszeit, von der Mathhias sehr viel Lebenserfahrung mitnimmt.Dank der großartigen Unterstützung von vielen Sponsoren war es der Veranstalterin erst möglich das Event, das so vielen Tänzern wieder eine schöne Zeit ermöglicht hat, stattfinden zu lassen. Deshalb zeigt sich die Tanzschulinhaberin ganz besonders dankbar bei Michael Mayr - Rewe Königsbrunn, Alles was Zelt, Bäckerei Ballethofer, Ralph Kraisy Immobilien GmbH, Modelforce TV, KFZ-Meisterbetrieb Bacher, ImmoGrün und bei der Tanzgruppe Sister A.kt.blickte mit Stolz auf alle Tänzer und Tänzerinnen des Tages, ihre zahlreichen engagierten Tanzschüler und auf ihr Team, das ihr während der Vorbereitungen und der ganzen Zeit des Events helfend zur Seite stand.Und nun ist es wieder soweit - die Tore der Tanzschule Tanzgalerie Kuschill haben nach der Sommerpause wieder regulär geöffnet und das Team freut sich auf zahlreiche tanzbegeisterte Neuzugänge - jeder ist eingeladen durch das riesengroße Angebot zu schnuppern, um vielleicht schon beim nächsten Königscup mit auf der großen Bühne zu stehen.