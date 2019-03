Königsbrunn : Kunstwerk Stadl |

KUNSTWERK – Der Kunsthandwerkermarkt im Herzen von Königsbrunn

Eine Woche vor Ostern und rechtzeitig zu Beginn der Gartensaison findet am Samstag, den 13. April und am Sonntag, den 14. April, jeweils von 10:00 bis 18:00 Uhr die Kunsthandwerkerausstellung KUNSTWERK statt. An diesem Wochenende verwandeln sich der Ausstellungsraum von „stoffigen Ideen – Sybille Heinisch“, sowie der gesamte Stadel (über 5 Ebenen), Hof und Garten in der St.-Johannes-Str. 29 in 86343 Königsbrunn in einen Kunsthandwerkermarkt.



Für die Veranstalterin Sybille Heinisch ist es wichtig, dass an den KUNSTWERK-Ausstellungen ausschließlich hochwertige und selbstgefertigte Produkte der Künstler angeboten werden. An dem bereits 26. Markt sind wieder 40 Kunsthandwerker aus der Region mit dabei, die ihre kreativen Ideen anbieten. Die handgefertigten Unikate der Künstler werden an liebevoll gestalteten Ständen verkauft. Ob edler Schmuck, Deko aus Metall, Holz, Glas oder Beton für Haus und Garten, modische Bekleidung oder ausgefallene Accessoires, alles für sich ein optisches Highlight. Frische Kräuter und Frühlingsblüher, ausgefallene Türkränze, handgesiedete Seifen, leckere Marmeladen und vieles mehr, runden das Angebot ab. Genießen Sie in einer familiären Atmosphäre die vielfältige Auswahl der angebotenen handwerklichen Einzelstücke.



Zur Stärkung werden vom KUNSTWERK-Café neben Kaffee und Kuchen auch leckere Cocktails (selbstverständlich auch alkoholfrei) serviert. Mit Grillspezialitäten, verschiedene Flammkuchen (auch vegetarisch), sowie dem pikanten Bäckerspitz ist natürlich auch für den deftigen Appetit bestens gesorgt.



Nachdem der Standort des KUNSTWERK-Stadels im Zentrum von Königsbrunn ist, können die öffentlichen Parkplätze am Marktplatz – nur wenige Gehminuten vom Ausstellungsgelände entfernt - benutzt werden. Die Haltestellen Marktplatz und Robert-Koch-Straße der Buslinie Augsburg – Königsbrunn liegen zudem in unmittelbarer Nähe des KUNSTWERKS.



Nähere Informationen zu KUNSTWERK und seinen Ausstellern finden Sie auf der Homepage der Veranstalterin Sybille Heinisch unter www.kunstwerk-koenigsbrunn.de unter der Rubrik „KUNSTWERK“ oder auf Facebook „Sybille Heinisch Kunstwerk“. Selbstverständlich ist der Eintritt frei.



Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Sybille Heinisch und das KUNSTWERK-Team