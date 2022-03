Königsbrunner Osterweg – Dem Geheimnis auf der Spur

Rätseln, Entdecken, Ausprobieren – Interaktiver Pfad für Kinder & Familien

1. April - 25. April zwischen Alter Postweg und Ulrichshöhe

Was ist das Geheimnis von Ostern und warum feiern wir es noch heute? Diesen und weiteren Fragen rund um Ostern können Kinder und Junggebliebene auf dem Königsbrunner Osterweg vom 1. bis 25. April auf die Spur kommen. Neun Stationen, zwischen Alter Postweg (Start) und Ulrichshöhe (Ziel) laden zum Rätseln, Entdecken, Ausprobieren und Staunen ein. QR-Codes an jeder Station leiten die Kinder, Ihre Begleitpersonen und vermitteln spannende Einblicke in die Geschichte von Ostern, beginnend vor 2.000 Jahren bis heute.Kinderpastor Tobias Pampa mit Team der Evangelischen Gemeinschaft Königsbrunn (EvG) haben in die neun Stationen viele kreative Ideen gepackt und rechnen mit vielen Kindern, Familien und Gruppen aus Kindertagesstätten und Schulen. Der Osterweg kann kostenfrei vom 1. bis 25. April besucht werden. Die Stadtverwaltung Königbrunn zeigte sich begeistert von der Idee und hat die Aktion sofort genehmigt. „Mit kleinen Videos, einem Hörspiel von unseren Jugendlichen selbst aufgenommen, weiteren Überraschungen und Mitmach-Aktionen ist für alle Teilnehmer etwas dabei“, so Tobias Pampa, EvG, der zugleich auf umsichtige Behandlung der neun Stationen über den Zeitraum von drei Wochen hofft. Der interaktive Osterweg ist insbesondere auf Kinder im Alter zwischen 3 – 10 Jahren ausgerichtet, aber dürften auch Junggebliebene begeistern.Königsbrunner Osterweg, Startpunkt beim Alter Postweg (schräg gegenüber vom Gymnasium), Zielpunkt Ulrichshöhe. 1. bis 25. April 2022. Eintritt frei. Smartphone für die QR-Codes mitbringen.