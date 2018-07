Königsbrunner Kinosommer: Zwei Herren im Anzug

Film im Rahmen des Königsbrunner Kinosommers

DRAMA (DEUTSCHLAND 2018)FSK ab 12 freigegebenWeltkriege, Wirtschaftswunder, Kalter Krieg, Flüchtlinge und Studentenunruhen – all das geht zwei Männern in einem bayerischen Seegasthaus im Sommer 1984 durch den Kopf: dem Wirt Pankraz (Josef Bierbichler) und seinem Sohn Semi (Simon Donatz, auch real Sohn von Josef Bierbichler). Gerade haben die beiden Semis Mutter Theres (Martina Gedeck) zu Grabe getragen. Der Leichenschmaus ist beendet, die letzten Gäste gegangen. Zum ersten Mal müssen die Männer das tun, was sie jahrzehntelang vermieden haben: miteinander reden.Text/Bild: kinoundco.deEintritt 5,50 €Kinder bis einschließlich 15 Jahre 5,00 €Personen mit Behinderung (mit Ausweis) 5,00 €, mit Vermerk B hat die Begleitperson freien EintrittEinlass 20.00 UhrFilmstart bei DämmerungKioskverkauf - Getränke, Popcorn und mehr vor OrtAlle Veranstaltungen im Rahmen des Königsbrunner Kinosommers finden auch bei Regen statt (Überdachte Tribüne).Tickets erhalten Sie an der Abendkasse ab 16 Jahre oder in Begleitung eines Erziehungsberechtigten.Sowie im Vorfeld direkt im Filmpalast Kaufering oder online unter www.mein-filmpalast.deWeitere Informationen erhalten Sie über das Kulturbüro Königsbrunn, Tel. 08231 606260