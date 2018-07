Königsbrunner Kinosommer: Wunder

Film im Rahmen des Königsbrunner Kinosommers

DRAMA (USA 2017)FSK ab 0 freigegebenWer etwas Besonderes ist, muss sich nicht verstecken: Das lernt ein außergewöhnlicher Junge in dieser Bestseller-Verfilmung, die zu Herzen geht. Der zehnjährige August „Auggie“ Pullman (Jacob Tremblay) ist klug und witzig, aber gutaussehend ist er nicht. Der tapfere Junge hat schon 27 Operationen hinter sich. Ein Gendefekt hat sein Gesicht entstellt, das er am liebsten unter einem großen Astronautenhelm versteckt. Bisher wurde er zuhause unterrichtet, doch jetzt wollen ihn seine Eltern (Julia Roberts und Owen Wilson) in eine normale Schule schicken. Auggie nimmt all seinen Mut zusammen und ist fest entschlossen, sich den Abenteuern zu stellen, die ihn dort erwarten. Es ist nicht leicht für ihn, aber schließlich findet er Freunde und lernt, dass das Leben voller Überraschungen ist und er sich nicht verstecken muss.Text/Bild: kinoundco.deEintritt 5,50 €Kinder bis einschließlich 15 Jahre 5,00 €Personen mit Behinderung (mit Ausweis) 5,00 €, mit Vermerk B hat die Begleitperson freien EintrittEinlass 20.00 UhrFilmstart bei DämmerungKioskverkauf - Getränke, Popcorn und mehr vor OrtAlle Veranstaltungen im Rahmen des Königsbrunner Kinosommers finden auch bei Regen statt (Überdachte Tribüne).Tickets erhalten Sie an der Abendkasse ab 16 Jahre oder in Begleitung eines Erziehungsberechtigten.Sowie im Vorfeld direkt im Filmpalast Kaufering oder online unter www.mein-filmpalast.deWeitere Informationen erhalten Sie über das Kulturbüro Königsbrunn, Tel. 08231 606260