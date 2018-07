Königsbrunner Kinosommer: Vielmachglas

Film im Rahmen des Königsbrunner Kinosommers

DRAMA, KOMÖDIE (DEUTSCHLAND 2018)FSK ab 6 freigegebenMarleen Ruge (Jella Haase) schiebt Frust: Während ihr Bruder Erik (Matthias Schweighöfer) als Entwicklungshelfer, Bergsteiger und Surflehrer schon die halbe Welt gesehen hat, hängt sie mit Anfang 20 noch immer ohne großen Plan für das Leben bei ihren Eltern Doris (Juliane Köhler) und Peter (Uwe Ochsenknecht) rum. Mama und Papa nerven auch zunehmend mit denselben Fragen nach Marleens Zukunft. Als dann noch ein tragisches Unglück passiert, kann Marleen es nicht länger ertragen und flüchtet aus dem elterlichen Nest.Auf ihrer Reise trifft Marleen schon bald die abgedrehte YouTuberin Zoë (Emma Drogunova) sowie den attraktiven Fotografen Ben (Marc Benjamin). Zwar stolpert sie von einer irren Situation in die nächste, doch Marleen hat endlich richtig Spaß am Leben. Zum Teufel mit all den Regeln, Zielen und Plänen …Text/Bild: kinoundco.deEintritt 5,50 €Kinder bis einschließlich 15 Jahre 5,00 €Personen mit Behinderung (mit Ausweis) 5,00 €, mit Vermerk B hat die Begleitperson freien EintrittEinlass 20.00 UhrFilmstart bei DämmerungKioskverkauf - Getränke, Popcorn und mehr vor OrtAlle Veranstaltungen im Rahmen des Königsbrunner Kinosommers finden auch bei Regen statt (Überdachte Tribüne).Tickets erhalten Sie an der Abendkasse ab 16 Jahre oder in Begleitung eines Erziehungsberechtigten.Sowie im Vorfeld direkt im Filmpalast Kaufering oder online unter www.mein-filmpalast.deWeitere Informationen erhalten Sie über das Kulturbüro Königsbrunn, Tel. 08231 606260