Königsbrunner Kinosommer: Die Verlegerin

Film im Rahmen des Königsbrunner Kinosommers

DRAMA, THRILLER, BIOGRAPHIE (USA 2017)FSK ab 6 freigegebenSie ist die älteste noch erscheinende Zeitung der USA, doch vor allem ihr Status als Investigativ-Blatt, das Skandale aufdeckt, verleiht der Washington Post eine weltweite Ausnahmestellung. Die ist untrennbar mit einem Namen verbunden: Katharine Graham (Meryl Streep). In Zeiten, in denen zigarrenrauchende Männerrunden in Washington Geschäfte, Politik und Zeitungen machen, hat sie als erste Verlegerin eines namhaften Hauses keinen leichten Stand. Trotzdem zögert sie nicht, als Chefredakteur Ben Bradlee (Tom Hanks) mit einer Story zu ihr kommt, die jede Menge Zündstoff enthält: Darin wird die Regierung selbst einer kriminellen Vertuschung beschuldigt, in die über die Jahre nicht weniger als vier Präsidenten verwickelt waren.Text/Bild: kinoundco.deEintritt 5,50 €Kinder bis einschließlich 15 Jahre 5,00 €Personen mit Behinderung (mit Ausweis) 5,00 €, mit Vermerk B hat die Begleitperson freien EintrittEinlass 20.00 UhrFilmstart bei DämmerungKioskverkauf - Getränke, Popcorn und mehr vor OrtAlle Veranstaltungen im Rahmen des Königsbrunner Kinosommers finden auch bei Regen statt (Überdachte Tribüne).Tickets erhalten Sie an der Abendkasse ab 16 Jahre oder in Begleitung eines Erziehungsberechtigten.Sowie im Vorfeld direkt im Filmpalast Kaufering oder online unter www.mein-filmpalast.deWeitere Informationen erhalten Sie über das Kulturbüro Königsbrunn, Tel. 08231 606260