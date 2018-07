Königsbrunner Kinosommer: Die Sch'tis in Paris

Film im Rahmen des Königsbrunner Kinosommers





KOMÖDIE (FRANKREICH 2017)FSK ab 0 freigegebenDavon hat Valentin D. (Dany Boon) immer geträumt: Er ist Star-Architekt und verkehrt mit Gemahlin Constance Brandt (Laurence Arné) in der Pariser High Society. Nun darf er sogar eine Retrospektive Moderner Kunst im Pariser Museum eröffnen! Doch Valentin hat ein Geheimnis, das ihm im höchsten Maße peinlich ist: Er behauptet zwar stets, vom persischen Schah abzustammen. Doch in Wirklichkeit kommt er aus dem ärmlichen Arbeitermilieu im Norden Frankreichs – mit anderen Worten: Valentin ist ein Sch’ti!Noch weiß er nicht, dass er bald als Landei enttarnt werden könnte: Denn Valentins Bruder Gustave (Guy Lecluyse) ist mal wieder pleite und entschließt sich, Kontakt mit seinem reichen Bruder aufzunehmen und ihn um Geld zu bitten. So lockt er die gesamte Sch’ti-Verwandtschaft nach Paris, indem er behauptet, Valentin habe sie alle eingeladen. Als seine komplette Sippe plötzlich fröhlich lärmend im Museum auftaucht, fällt Valentin natürlich aus allen Wolken …Text/Bild: kinoundco.deEintritt 5,50 €Kinder bis einschließlich 15 Jahre 5,00 €Personen mit Behinderung (mit Ausweis) 5,00 €, mit Vermerk B hat die Begleitperson freien EintrittEinlass 20.00 UhrFilmstart bei DämmerungKioskverkauf - Getränke, Popcorn und mehr vor OrtAlle Veranstaltungen im Rahmen des Königsbrunner Kinosommers finden auch bei Regen statt (Überdachte Tribüne).Tickets erhalten Sie an der Abendkasse ab 16 Jahre oder in Begleitung eines Erziehungsberechtigten sowie im Vorfeld direkt im Filmpalast Kaufering oder online unter www.mein-filmpalast.deWeitere Informationen erhalten Sie über das Kulturbüro Königsbrunn, Tel. 08231 / 606260