Königsbrunner Kinosommer: Das Pubertier

Film im Rahmen des Königsbrunner Kinosommers

KOMÖDIE (DEUTSCHLAND 2016)FSK ab 6 freigegebenGerade war sie doch noch so lieb, so niedlich. Doch kurz vor ihrem 14. Geburtstag mutiert Papas kleine Prinzessin plötzlich zum bockigen Pubertier. Der Journalist Hannes Wenger (Jan Josef Liefers) nimmt sich eine Auszeit, um seine Tochter Carla (Harriet Herbig-Matten) in dieser schwierigen Lebensphase zu erziehen und von Alkohol, Jungs und anderen Verlockungen fernzuhalten. Das ist aber leichter gesagt als getan, denn seine Frau Sara (Heike Makatsch) geht wieder arbeiten und Hannes ist als Vater maßlos überfordert. Ob Party, Zeltlager oder Carlas erstes Mal: Hannes tritt zielsicher in jedes Fettnäpfchen. Da ist es nur ein schwacher Trost, dass auch andere Jugendliche peinliche Väter haben: Hannes‘ bester Freund, der taffe Kriegsreporter Holger (Detlev Buck), lässt sich lieber im Nahen Osten beschießen, als sich daheim von seinem grunzenden Pubertier in den Wahnsinn treiben zu lassen.Text/Bild: kinoundco.deEintritt 5,50 €Kinder bis einschließlich 15 Jahre 5,00 €Personen mit Behinderung (mit Ausweis) 5,00 €, mit Vermerk B hat die Begleitperson freien EintrittEinlass 20.00 UhrFilmstart bei DämmerungKioskverkauf - Getränke, Popcorn und mehr vor OrtAlle Veranstaltungen im Rahmen des Königsbrunner Kinosommers finden auch bei Regen statt (Überdachte Tribüne).Tickets erhalten Sie an der Abendkasse ab 16 Jahre oder in Begleitung eines Erziehungsberechtigten.Sowie im Vorfeld direkt im Filmpalast Kaufering oder online unter www.mein-filmpalast.deWeitere Informationen erhalten Sie über das Kulturbüro Königsbrunn, Tel. 08231 606260