Königsbrunner Kinosommer 2019

Am 26. Juli startet wieder der KönigsbrunnerKinosommer!

Gemeinsam mit dem FilmpalastKaufering, veranstaltetdas städtische Kulturbüroein siebentägiges Open-Air-Kinoerlebnis für dieganze Familie. Einzigartig am KönigsbrunnerKinosommer ist die überdachte Tribüne, diedieses Erlebnis auch bei Regen möglich macht.Mit der großen Rasenfläche bietet das Hans-Wenninger-Stadion viel Platz.Vor Ort stehenden Besucher/innen 600 Tribünenplätze und350 Stühle zur Verfügung. Außerdem kann essich jeder mit eigenenDecken, Kissen oder Liegenbequem machen.Fr., 26.7. »Sauerkrautkoma«Sa., 27.7. »25 km/h«So., 28.7. »Der Junge muss an die frische Luft«Do., 1.8. »Trautmann«Fr., 2.8. »Kalte Füße«Sa., 3.8. »Monsieur Claude und seine Töchter 2«So., 4.8. »Die Goldfische«Tickets gibt es an der Abendkasse ab 16 Jahrenoder in Begleitung eines Erziehungsberechtigten,im Vorfeld im Filmpalast Kaufering oder onlineunter www.mein-filmpalast.de.