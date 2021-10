Königsbrunner Bouler holten wieder Pokal beim Boule-Turnier in Bad Wörishofen

Bei strahlendem Sonnenschein fand am 20.08.2021 bei unseren Boule-Freunden in Bad Wörishofen wieder ein tolles Turnier statt.

Den Wanderpokal den wir nach unserem Sieg im Oktober 2019 in Königsbrunn bekommen hatten, wollten wir auch dieses Jahr wieder in Händen halten, was uns auch mit einem super Ergebnis gelungen ist. Es haben 10 Spieler und Spielerinnen von uns sowie von Bad Wörishofen gegeneinander Einzel, Doublette und Triblette gespielt.Nach Auswertung und Bekanntgabe des Siegers haben wir diesen herrlichen Tag gemeinsam mit unseren Boule-Freunden in einem Biergarten mit Blasmusik ausklingen lassen.