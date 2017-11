KleinKinderKino im Cineplex Königsbrunn

Am Sonntag, den 05. November findet im Cineplex Königsbrunn wieder das beliebte KleinKinderKino statt. Das 3K, immer am letzten Sonntag der Ferien, bietet den kleinen Kinofans vergünstigte Preise, eine reduzierte Lautstärke und Filme ohne Werbung und 3D. Diesmal mit dem Filmprogramm "My Little Pony, Cars 3, Bob der Baumeister, Der kleine Vampir, Captain Underpants, Barbie - Die Magie der Delfine, The LEGO Ninjago Movie" darüber hinaus gibt es im Cineplex auch viele kleine und große Aktionen, dazu gehören zum Beispiel das beliebte Glücksrad, Kinderschminken, modellierte Luftballons und jede Menge mehr.Der ideale Abschluss jeder Ferien für Groß und Klein.Machen Sie Ihren Kleinen eine Freude! Einlass ist ab 9:45 Uhr!Weitere Informationen finden Sie hier: