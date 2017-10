Jetzt das Cineplex Königsbrunn zum Lieblingskino wählen!

Königsbrunn : Cineplex Königsbrunn |

Die von Moviepilot gestartete Aktion zur Wahl von Deutschlands Lieblingskino hat im Cineplex Königsbrunn den Kämpfergeist hervorgerufen! Mit Siegeswillen und Spaß an der Freude will sich das Kino mit Hilfe seiner Besucher einen Platz im oberen Bereich ergattern! Man soll ja seine Ziele niemals zu niedrig stecken. Also, egal ob ihr die „Taschentuchmomente“ oder die „Ich schmeiß vor Schreck mein Popcorn in die Luft Momente“ im Kino bevorzugt. Ihr liebt Kino und am liebsten in Königsbrunn? Dann jetzt auf www.deutschlandslieblingskino.de eure Stimme an das Cineplex Königsbrunn geben und Daumen drücken! Die Aktion läuft noch bis zum 22.11.2017.

Aus den TOP 100 wählt anschließend eine Fachjury das Lieblingskino des Jahres. Um die größtmögliche Chancengleichheit zu garantieren, wurden die Kinos in Gruppen eingeteilt, die sich an der Anzahl der Säle und Sitzplätze orientieren. Die TOP 100 Kinos werden Anfang Dezember informiert und auch auf der Website vorgestellt. Das Lieblingskino des Jahres soll im Umfeld der Münchener Filmwoche 2018 gekürt werden.Also, ab nach München 