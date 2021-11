Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen beim Hilfsfonds für in Not geratene Bürger e.V.

Im Rechenschaftsbericht der Jahre 2019/2020 berichtete die Vorsitzende über die verschiedenen, zahlreichen Charity-Veranstaltungen zu Gunsten des Hilfsfonds. Anschließend erfolgte der Bericht über die Hilfeleistungen. Hierbei betonte Frau Holz, dass sich durch die Corona-Pandemie die finanzielle Notlage vieler bedürftiger Menschen in der Brunnenstadt verschlechtert hat. So leistete der Hilfsfonds im Jahr 2020 im Vergleich zum Vorjahr ca. 44 Prozent mehr Hilfen.Weiter berichtete Herr Norbert Krix über die geplante Satzungsänderung, welche den Wahlturnus von zwei auf drei Jahre erweitert. Diese wurde einstimmig angenommen.Abschließend bedankte sich die Vorsitzende bei den Mitgliedern und ehrenamtlichen Helfern. Ohne das großartige Engagement von Mitgliedern und Ehrenamtlichen wäre es nicht möglich, Spenden und Mitgliedsbeiträge vollumfänglich und ohne Abzug von Verwaltungskosten an die Bedürftigen weiter zu geben. Besonders auch über die großzügigen Spenden von Königsbrunner Firmen und Privatpersonen sowie über die neu gewonnenen Mitglieder freut sich Frau Brigitte Holz sehr. Weiter lobte die Vorsitzende die gute Zusammenarbeit mit dem Sozialbüro der Stadt Königsbrunn.