Infoabend: Schulung zum/zur Hospizbegleiter/in bei Christrose

Königsbrunn : Christrose Ökumenischer Hospizverein Königsbrunn e.V. |

Dies ist ein Infoabend für all diejenigen, die an einer Ausbildung zum Hospizbegleiter und zur Hospizbegleiterin interessiert sind. Der hierfür erforderliche Befähigungskurs für dieses wertvolle Ehrenamt startet im November. Eine Anmeldung zum Kurs ist bereits jetzt, unabhängig von der Teilnahme am Info-Abend, möglich.

Weitere Infos erhalten Sie im Hospizbüro

Tel. 08231/91 52 03

MO 10:00 - 11:00 und DO 17:00 - 18:00

oder auf den AB sprechen, wir rufen zurück!