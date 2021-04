Großzügige Spende des Finanzdienstleisters Abraxas

Der Hilfsfonds wurde 1986 von Geschäftsleuten unter dem Vorsitz von Hans Bromby als Verein gegründet und 2007 mit dem damaligen Vorsitzenden Walter Zeininger in eine Stiftung überführt. Die Königsbrunner Tafel gibt es seit 2006 und wie diese unterstützend hilft, spürt auch der Hilfsfonds, erzählt Holz. Denn bevor es die Tafel gab, stellte der Hilfsfonds immer wieder Geld für Familien bereit, damit diese Lebensmittel kaufen konnten. Heute sind es eher die Strom- oder Gas-Rechnungen, die beglichen werden müssen, damit die Familien nicht im Dunkeln oder Kälte sitzen bleiben. Zudem unterstütz der Hilfsfonds auch indirekt finanzschwache Familien, indem er regelmäßig in verschiedenen Aktionen Lebensmittel an die Tafel spendet. Ziel des Hilfsfonds ist es, Menschen vor Ort, in Königsbrunn zu helfen, die aus eigener Kraft eine finanzielle Notlage nicht bewältigen können. Dieser Aspekt der lokalen Hilfe war Stefan Ebenhoch sehr wichtig, wie er erzählt: „Das mit der Spende war eine spontane Idee und wir wollten innerhalb von Königsbrunn helfen.“ So war der Hilfsfonds seine erste Wahl, denn dort wisse er, dass die Spende direkt bei den Königsbrunner Bedürftigen ankommt.