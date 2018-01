Großer Secondhand-Faschingsmarkt

von aktion hoffnung und Pfarreiengemeinschaft Königsbrunn 

mit Kaffeeverkauf und Kinderschminken

Bunte Kostüme für Groß und Klein, festliche Abend- und Glitzermode, Nostalgisches, Kleidung aus den 70er und 80er Jahren und besondere Unikate, die es sonst nirgendwo zu kaufen gibt – beim Faschingsmarkt werden alle Faschingsfreunde fündig!Mit dem Reinerlös unterstützen die Organisatoren die Arbeit von Pfarrer Fr. C. Don Bosco in Tamil Nadu in Südindien. Gemeinsam mit der Königsbrunner Initiative „Hand in Hand“ kümmert er sich vor allem um die Menschen aus den ärmsten Verhältnissen. In diesem Jahr werden alle Erlöse für die Anschubfinanzierung des Krankenhauses, z.B. die Anschaffung von medizinischen Geräten und dringend benötigten Medikamenten, verwendet.Wir freuen uns auf zahlreiche faschingsfreudige Narren!